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Hatay’da polis memuru sürünerek girdiği enkazdan yaralı kadını sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul’dan kendi imkanlarıyla Hatay’a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan polis memuru S.Ö., sürünerek girdiği enkazdan bir kadını sağ olarak çıkardı.

08.02.2023, 13:30 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023, 13:43

Hatay’da polis memuru sürünerek girdiği enkazdan yaralı kadını sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Deprem haberini aldıktan sonra kendi imkanlarıyla deprem bölgesine giden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Ö., ve beraberindeki ekip ile birlikte Hatay'daki yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Yıkılan bir binanın enkazından seslerin geldiğini duyan S.Ö., bir süre sonra kendisine açtığı yol ile sürünerek enkazın içerisinde girdi. Polis memuru S.Ö., çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralı kadını sağ olarak çıkarmayı başardı. Daha sonra battaniyeye konulan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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