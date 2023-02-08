Kalyon Holding 3 bin kişilik konteyner kent kuruyor

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye yardım amacıyla tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm girişimleri, başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde yürütüyor.

İlk etapta Gaziantepliler'e Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açan, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan Holding, Gaziantep'in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan Holding, dev konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Hatay Havalimanı'nın tahrip olan pistinin onarımını da yürüten Holding, BOTAŞ doğal gaz boru hattının tamiratı için de ekip ve ekipmanları ile bölgede bulunuyor. Yine, 527 konteyner, 41 çadır, 14 vinç, 49 ekskavatör, 30 kepçe, 82 kamyon, 22 TIR, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 156 muhtelif iş makinesi, 4 adet jeneratör ile afet bölgesinde hizmet veriyor.

Ayrıca 22 TIR dolusu; 236 bin 245 kıyafet, 245 bin 564 gıda malzemesi, 24 bin 678 battaniye, 3 bin 458 ilaç, 7 ton yakacak ve daha binlerce yardım malzemesinin depremden zarar gören vatandaşlara ulaşmasını sağlayan Kalyon Holding, kan bağışı ve ilk yardıma yönelik faaliyetleri ile de kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak için çalışmalarına devam ediyor.