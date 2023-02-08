Kıyamet gibi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti. Son açıklanan verilere göre 26 bin 725 kişi ise yaralandı. Bölgede, 9 saat arayla gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki deprem ise adeta bir yıkıma neden oldu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Deprem bölgelerinde teyakkuz sürerken enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin etkili olduğu Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'nın dahil olduğu 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi.

BİLANÇO ARTIYOR

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken her geçen saat ile beraber depremin bilançosu da artıyor. Önce 7,7; daha sonra ise 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler birçok ilde yıkıma neden oldu. Büyük sarsıntı sonrası 26 bin 725 kişi de yaralandı.

Enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, şu ana kadar 435 artçı sarsıntı kaydedildi.