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THY'den rezervasyon açıklaması

Son dakika haberi...Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesindeki illerden yapılacak tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasının kaldırıldığı duyuruldu.

AA

08.02.2023, 15:59

THY’den rezervasyon açıklaması

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tahliye seferlerimiz için rezervasyon sistemini kaldırdık. Yolcularımızdan ricamız, havaalanlarında yetkili personellerin yönlendirmelerini beklemeleridir." bilgisine yer verildi.

THY, 30 BİN KİŞİYİ DEPREM BÖLGESİNDEN TAHLİYE EDECEK

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı.

Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir." ifadelerini kullandı.

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