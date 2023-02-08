TSK 17 uçakla yardım gönderiyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Akar burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklarla 'hava yardım koridoru' oluşturulduğunu ifade eden Bakan Akar, "A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi" dedi.

'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

BÖLGEYE personel ve malzeme yardımının devam ettiğini aktaran Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi bu zor günde de asil milletinin emrinde, görevinin başındadır. Buradan depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah sıkıntıların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.