7 bin 500 Mehmetçik sahada çalışıyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirten Bakan Akar, "2 bin 600 kurtarma personeli, 78 araç ve diğer malzemeyle ihtiyaç sahibi olan noktalara taşındı. 75 hava aracı var, helikopterler, TİHA'lar dahil. Bütün bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte. 1500 personelimiz daha buradaki faaliyetlere katılacak. Batıdan komando taburlarımızı, toplam 9 taburu da bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek" dedi.

DENİZ YOLUYLA İNTİKALLER SÜRÜYOR

Gemileri seferber ettiklerini belirten Bakan Akar, "TCG İskenderun gemisi görevde. Sancaktar ve Bayraktar isimli çıkarma gemileri de görevlendirildi. İş makineleri ve malzemeleri getirmek üzere çalışıyorlar" diye konuştu.

KOMANDO VE MADENCİLER HELİKOPTERLERLE GETİRİLDİ

TÜRKİYE Taş Kömürü Kurumu'nda çalışan ve Zonguldak'tan yola çıkan 142 madenci, Adana Havalimanı'ndan alınarak Kara Kuvvetleri'nin 4 helikopteriyle Hatay'a ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'nin farklı şehirlerden de çok sayıda komando da Hatay'a geldi.