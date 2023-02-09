70 bin 818 AFAD aile çadırının kurulumu bitti

Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, depremzedelerin barınması için bölgede, 70 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı ifade edildi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, yerel destek ekiplerinden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan alanda görev yapan personel sayısı ise 96 bin 670 olarak bildirildi.

İKİ KURUMUN BAĞIŞ HESAPLARI

TÜM ülkede yoğun enkaz bırakan 7,7 şiddetindeki Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor. Kızılay ve AFAD deprem yardımı hesap numaraları ve SMS ile bölgeye destek ulaştırılabiliyor. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecek. Not : EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir. Kızılay'a deprem bağışı için "DEPREM" yazıp 2868'e SMS yollayarak bağışta bulunabilir; banka yoluyla bağış yapmak için hesap numaralarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları), yurt içi havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri; IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A. Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri; IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01 KONTO NO: 1080000001 BLZ: 512 20 700 - SWIFT: TCZBDEFF. Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından da bağış yapılabiliyor.

İHTİYAÇLARIN LİSTESİ YAYINLANDI

AFAD, deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı: Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun, kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabısı, kadın-erkek polar, kadınerkek içlik, yağmurluk - panço, uyku tulumu - yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık, tava-ketıl, kavurma- barbunya - peynir - konserve, çay-kahve, kaşar-peynir-zeytin, su-ekmek-hazır gıda.