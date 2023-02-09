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Haberler Gündem AFAD’dan son dakika açıklaması

AFAD’dan son dakika açıklaması

AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.

09.02.2023, 21:26

AFAD’dan son dakika açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ile ardından devam artçı şoklar Doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in belli bölgelerinde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Büyük yıkımın yaşandığı asrın felaketinde AFAD, son durumla ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre, 17 bin 134 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 70 bin 347 vatandaşımız yaralanmıştır. 30 bin 360 afetzede ise, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

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