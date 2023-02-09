AFAD’dan son dakika açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ile ardından devam artçı şoklar Doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in belli bölgelerinde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Büyük yıkımın yaşandığı asrın felaketinde AFAD, son durumla ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre, 17 bin 134 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 70 bin 347 vatandaşımız yaralanmıştır. 30 bin 360 afetzede ise, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.