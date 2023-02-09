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Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin yeni açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin yeni açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimiyle ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum Bakanlığımızdır" ifadeleri yer aldı

09.02.2023, 12:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin yeni açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimiyle ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddialara açıklık getirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum Bakanlığımızdır.

Çocukların Bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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