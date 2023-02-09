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Başkan Erdoğan Osmaniye'de son durumu açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geldi. Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret edip depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Başkan Erdoğan son durumu açıkladı. Depremde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, 64 bin 194 yaralının olduğunu ayrıca 6 bin 444 binanın da yıkıldığını ifade etti.

09.02.2023, 16:00 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 17:21

Başkan Erdoğan Osmaniye’de son durumu açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geldi.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.

GAZİANTEP'TE İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing aldı, Botanik Bahçesi'nde kurulan çadır kentteki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı..

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