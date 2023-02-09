Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde yeni yardımları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş kent merkezindeki çadır kentteki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

ANTALYA VE MERSİN OTELLERİ

Pazartesi 04:17'de gerçekleşen deprem felaketinin 10 vilayeti vurduğunu aktaran Erdoğan, "10 vilayetimizin merkezi de burasıydı. Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk adımı burada yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga 10 vilayetimizde gerçekleşti. Ne yazık ki vefat edenlerin sayısı attı, yıkılan bina sayısı 6 bin 444" dedi. Bütün imkanları seferber ettiklerini ve devletin tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle birlikte yürüttüğünü ifade eden Erdoğan, "Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonun koordinasyonunu yürütüyoruz. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandılar ama... Biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız varsa, biz vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi bir oda kapasitesine de ulaştık. Vatandaşlarımız olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler, 'evet' derlerse kendilerini bu otellere yerleştireceğiz. bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Bizim de çalışmalarımız çok daha hızlanacak, daha rahat hale gelecek. İlk etapta yollarda ve havaalanlarında sıkıntılarımız oldu. Akaryakıtta vs. bazı ufak tefek aksaklıklar var. Tüplerimizi de illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımı yapmak suretiyle çadırlardaki ısınma sıkıntısını da geçirmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

'MADDİ YARDIM YAPILACAK'

Provokatörlere fırsat verilmemesini özellikle rica eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Basın mensubu arkadaşlarımın fırsat vermemesini istiyorum. Bugün birlik olma, dayanışma zamanıdır. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş haldeyiz. Ailelere belli desteğimizi vereceğiz. Hazine maliyeden bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. Bu bütçeyle beraber her ailemize 10 biner lira inşallah şu an hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 1 YILDA YENİ EVLER YAPMAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgede çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Hedefimiz inşallah 1 yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın bizler asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz" dedi.

'ÇİRKEFÇE KAMPANYA'

BAŞKAN Erdoğan, Hatay'daki konuşmasında ise ildeki vefat sayısını 3 bin 356 olarak açıklayarak, "Bu dönem birlik dönemidir. Hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Makamın sorumluluğu olmasa çok farklı konuşurum" dedi. Bazı haysiyetsiz kişilerin kampanya yaparak Hatay'da asker göremedikleri yalanını söylediğini belirten Erdoğan, "Askerimiz, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına meze yaptırmayız" diye tepki gösterdi.