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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geldi.

09.02.2023, 16:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye’de!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geldi.

GAZİANTEP'TE İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing aldı, Botanik Bahçesi'nde kurulan çadır kentteki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

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