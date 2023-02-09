Başkan Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye’de!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geldi.

GAZİANTEP'TE İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing aldı, Botanik Bahçesi'nde kurulan çadır kentteki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı.