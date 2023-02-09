Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 ili vuran depremlerde 14 bin 14 can kaybı 63 bin 794 yaralı bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bugün Gaziantep'e gelerek incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Tarihimizin en büyük Deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, Hatay ve Adana olmak üzere bazı ilçelerle beraber ziyaret gerçekleştirdim.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında yapılacak olan hasar tespit ile şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız.

"BU İSTİSMARA İZİN VERİLMEYECEK"

Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlarımız var. Onların gemi aramalarını bir yere ulaştırdık. Gelen konteynerlarımızı illere dağıtacağız. Bazı bölgelerde karavanlar ile sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntısını giderme içerisinde olacağız. Süreci ne yazık ki siyasi istismara yönlendirenler var. Bu istismara benim halkım izin vermeyecektir. Bugün OHAL ile ilgili TBMM'de kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Meclis'te yapılacak oylama ile OHAL yürürlüğe girmiş olacak.

"OHAL İLE HEMEN MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak. Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek.





"HİÇ ENDİŞE ETMEYİN"



Biz bugüne kadar Van'da devasa depremi nasıl atlattıysa, Malatya'da Bingöl'de, İzmir'de nasıl atlattıysa orada binalara sahiplerine hızla yaparak teslim ettiysek aynı şekilde bu 10 ilimizde de bunu süratle yapacak, konutları teslim edeceğiz. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından İskenderun ilçesine geçti. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra Adana'ya geçen Erdoğan, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bildi aldı.

Vatandaşlarla da görüşen Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi.