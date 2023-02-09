Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde bulunan okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını söyledi.

DEPREM BÖLGELERİNDE DEVAM ŞARTI KALKTI

10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce deprem bölgelerinde eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildiğini açıklamıştı.