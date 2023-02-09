Depremin 80. saatinde mucizeler yaşanıyor! 7 can daha kurtarıldı

Ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında vatandaşlara ulaşıldı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ELİF DE KURTARILDI

Gelen son dakika bilgisine göre; Adıyaman'ın Besni ilçesinde de 5 yaşındaki Elif sağ olarak çıkarıldı.