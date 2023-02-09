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Haberler Gündem Depremin 80. saatinde mucizeler yaşanıyor! 7 can daha kurtarıldı

Depremin 80. saatinde mucizeler yaşanıyor! 7 can daha kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri yerle bir eden depremin, 80. saatinde güzel haberler geldi. Malatya'da enkaz altında kalan yaralı bir vatandaş sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Hatay'da 2 yaşındaki Mert'e, Kahramanmaraş'taki 5 yaşındaki Zeynep'e ve polis memuru babasına, Adıyaman'da ise bir anne ile kızına ulaşıldı. Alınan son dakika bilgine göre Adıyaman'da 5 yaşındaki Elif'te enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

09.02.2023, 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 13:01

Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar 79 saat sonra kurtarıldı.

Depremin 80. saatinde mucizeler yaşanıyor! 7 can daha kurtarıldı

Küçük yavru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Depremin 80. saatinde mucizeler yaşanıyor! 7 can daha kurtarıldı

rzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

79. SAATTE GELEN MUCİZE!
Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki Zeynep ve polis memuru babası 79. saatte kurtarıldı.

Depremin 80. saatinde mucizeler yaşanıyor! 7 can daha kurtarıldı

ADIYAMAN'DA 79 SAAT SONRA ANNE İLE KIZI KURTARILDI
Adıyaman'da 7 kartlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Fatma Özdemir (58) ve kızı Pınar Güçlüoğlu'ndan (28) ses alan ekipler tünel açarak yaralılara ulaşmaya çalıştı.

Depremin 80. saatinde mucizeler yaşanıyor! 7 can daha kurtarıldı

Ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında vatandaşlara ulaşıldı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Depremin 80. saatinde mucizeler yaşanıyor! 7 can daha kurtarıldı

Ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında vatandaşlara ulaşıldı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ELİF DE KURTARILDI

Gelen son dakika bilgisine göre; Adıyaman'ın Besni ilçesinde de 5 yaşındaki Elif sağ olarak çıkarıldı.

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