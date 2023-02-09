Depremin 80. saatinde mucizeler yaşanıyor! 7 can daha kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar 79 saat sonra kurtarıldı.
Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar 79 saat sonra kurtarıldı.
Küçük yavru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
rzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
79. SAATTE GELEN MUCİZE!
Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki Zeynep ve polis memuru babası 79. saatte kurtarıldı.
ADIYAMAN'DA 79 SAAT SONRA ANNE İLE KIZI KURTARILDI
Adıyaman'da 7 kartlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Fatma Özdemir (58) ve kızı Pınar Güçlüoğlu'ndan (28) ses alan ekipler tünel açarak yaralılara ulaşmaya çalıştı.
Ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında vatandaşlara ulaşıldı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında vatandaşlara ulaşıldı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ELİF DE KURTARILDI
Gelen son dakika bilgisine göre; Adıyaman'ın Besni ilçesinde de 5 yaşındaki Elif sağ olarak çıkarıldı.