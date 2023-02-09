Kahreden tablo

Türkiye 6 Şubat sabahında felakete uyandı... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya'yı vurdu. Deprem nedeniyle özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da büyük yıkım yaşandı. Bölgede faylardaki hareketlilik hala sürerken büyük depremin ardından irili ufaklı toplam 648 deprem meydana geldi.

TÜM İMKANLAR SEFERBER

Depremden hemen sonra devletmillet el ele tüm imkanlar seferber edildi. Tüm enkazlara ulaşılmaya çalışılırken arama kurtarma çalışmaları; AFAD, Mehmetçik, polis, madenciler ve yabancı arama kurtarma ekipleri tarafından canla başla devam ettiriliyor. Özverili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken depremin bilançosu her geçen dakika ağır bir hal alıyor. Son verilere göre can kaybı 9 bin 57'ye oldu. Çalışmalar sonucu yaralı kurtarılanların sayısı ise 52 bin 979'a çıktı. Hasar tespit çalışmalarına göre ise yıkılan bina sayısı 6 bin 444 oldu. Tam olarak teyit edilemese de 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.