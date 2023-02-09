  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem THY deprem bölgesinden 44 bin 716 afetzedeyi tahliye etti

THY deprem bölgesinden 44 bin 716 afetzedeyi tahliye etti

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2 günde yapılan seferlerle 44 bin 716 afetzedeyi deprem bölgesinden tahliye ettiklerini duyurdu.

09.02.2023, 12:51

THY deprem bölgesinden 44 bin 716 afetzedeyi tahliye etti

HY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yapılan tahliye seferleri ve taşınan kargo yüküne ilişkin rakamları paylaştı.

Üstün'ün paylaşımına göre, 7-8 Şubat'ta 44 bin 716 depremzede tahliye edilirken, 36 kargo uçuşuyla 2 bin 520 ton insani yardım afet bölgesine taşındı.

Aynı tabloya göre, THY'nin bugün 30 bin 318 kişiyi tahliye etmesi ve 15 kargo seferi ile 900 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırması planlanıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA