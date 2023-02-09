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Haberler Gündem Yunan ekipten duygulandıran anlar! Küçük kızı enkazdan çıkarınca gözyaşlarına boğuldular!

Yunan ekipten duygulandıran anlar! Küçük kızı enkazdan çıkarınca gözyaşlarına boğuldular!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 büyük depremin ardından Yunanistan Afet Müdahale Ekibi, İskenderun'da yaptığı arama-kurtarma çalışmalarında küçük bir kızı enkazdan kurtardı. Ekibin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldıkları anlar kameraya yansıdı.

09.02.2023, 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 11:36

Yunan ekipten duygulandıran anlar! Küçük kızı enkazdan çıkarınca gözyaşlarına boğuldular!

Türkiye'ye gelen Yunanistan afet müdahale ekibinden (EMAK) 4 kişinin, İskenderun'da enkaz altında arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntülendi.

Yunan arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 yaşındaki bir kızı kurtarmak için uzun süre mücadele ettiği, ancak başarılı olamadığı belirtildi. SKAİ TV'nin aktardığına göre, Yunan kurtarma ekipleri 7 yaşındaki kızın cansız bedenini enkaz altında çıkardıktan sonra içeriden sesler geldiğini iddia ederek, arama çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi.

Enkazda aileden başka kimsenin bulunmadığına dair bilgilere rağmen enkaz altında çalışmalarını sürdüren Yunan kurtarma ekibinden bir itfaiyeci, 7 yaşındaki kızın küçük kız kardeşine ulaşarak, Türk arama kurtarma ekiplerinin de yardımıyla kızı sağ olarak enkazdan çıkardı. Olay yerinde bulunan Yunan arama kurtarma ekibinin gözyaşlarını tutamayarak, birbirlerine sarıldıkları an kameralara yansıdı.

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