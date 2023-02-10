ABD'li uzman açıkladı: "Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor"

"SARSINTI NE KADAR UZUN SÜRERSE O KADAR FAZLA HASAR GÖRÜRSÜNÜZ"

Türkiye'deki son depremin çok derinde olmadığından dolayı, "sığ bir deprem" olarak adlandıran Doç. Dr. Hubbard, "Sığ depremler daha kötüdür. Çünkü burada insanlar kaymaya ve sallanmaya daha yakındır. Depremin kendisi yaklaşık 75 saniye sürdü. Sarsıntı muhtemelen çok daha uzun sürdü. Çünkü zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor." değerlendirmesini yaptı. Böyle bir depremin çok daha zarar verici olduğunu ve hasarın boyutunu etkilediğini belirten Hubbard, "Sarsıntı ne kadar uzun sürerse o kadar fazla hasar görürsünüz." dedi.