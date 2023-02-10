Asılsız iddialara yalanlama

ŞU ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar tek yetkili kurum olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimiyle ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Bakanlık, deprem bölgesinde bulunan çocukların teslimi için deprem bölgelerindeki Çocuk Koruma İlk Kabul Birimi, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezi noktalarını belirledi. İrtibat numaralarını sosyal medya hesabından yayınlayan Bakanlık, Ankara, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Mersin'deki il müdürlüklerinin de teslim noktası olduğunu açıkladı.

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