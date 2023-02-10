  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Asılsız iddialara yalanlama

Asılsız iddialara yalanlama

Deprem bölgelerinden alınan refakatsiz bebekler bakanlık tarafından koruma altına alındı.

10.2.2023

Asılsız iddialara yalanlama
ŞU ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar tek yetkili kurum olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimiyle ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Bakanlık, deprem bölgesinde bulunan çocukların teslimi için deprem bölgelerindeki Çocuk Koruma İlk Kabul Birimi, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezi noktalarını belirledi. İrtibat numaralarını sosyal medya hesabından yayınlayan Bakanlık, Ankara, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Mersin'deki il müdürlüklerinin de teslim noktası olduğunu açıkladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA