Bu istismara halkım izin vermeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Çadırları ziyaret eden Erdoğan, depremzedelerin sorunlarını dinledi. Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'yı ziyaret ettiğini dile getiren Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirterek, "Gördüğünüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi.

'TEFECİLER, FİTNE GRUPLARI'

Milyonlarca insanı etkileyen süreci siyasi istismara dönüştürenler olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım. OHAL, Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak. Bazı yerlerde maalesef marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır" diye konuştu.

"İZMİR'DEKİ FELAKETİ NASIL ATLATTIYSAK"

Basın mensuplarına ve vatandaşlara hassasiyet gösterdikleri için ve gerekli güveni verdikleri için teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin. Van'da o devasa depremi nasıl atlattıysak Bingöl'de nasıl atlattıysak Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın. Bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konutları sahiplerine inşallah teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİR YILDA YENİ BAŞTAN İNŞA EDECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, dün Gaziantep'teki incelemelerinin ardından Osmaniye'ye geçti. Burada da yetkililerden bilgi alan Erdoğan, yıkılan bina sayısının 6 bin 444 olduğunu ifade ederek, "Devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla çalışmalarını yürütüyor. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Maruz kaldığınız depremin etkisi büyük olunca ister istemez gecikmeler ve eksiklikler yaşanabiliyor. Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor" diye konuştu. Türkiye'nin dört bir yanından her türlü ekip ve aracın bölgeye yönlendirildiğini aktaran Başkan Erdoğan, "Afet bölgesi ilanından OHAL kararına kadar tüm adımları attık. Bir yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz" açıklamasını yaptı.

OHAL TEZKERESİ KABUL EDİLDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM'de kabul edildi. Meclis'te hükümet adına söz alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fuat Oktay, "Devletimiz cansiperane bir mücadele başlattı. Herkes sahada ve çalışmalar sürüyor" dedi.