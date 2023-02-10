KAHRAMANMARAŞ'TA 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde bilanço artıyor. 10 ilde toplam can kaybı 17 bin 674'e yükseldi. Yaralı sayısı 72 bin 879, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444. Büyük bir yıkıma neden olan deprem sonrası 10 ilde toplam can kaybı 17 bin 674'e yükseldi. Yaralı sayısı 7 bin 879 olurken, depremde yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 oldu. İhbarlarla birlikte teyit edilmemiş toplam yıkılan bina sayısı 11 bin 302 olarak açıklandı.

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