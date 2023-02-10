Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı kaybettik"

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, "Antep'te ilk etapta 1324 binada arama-kurtarma faaliyetlerimiz başlamıştı.Şu an da arama-kurtarma faaliyetlerimizi 108 binada yürütüyoruz. Kalan binalarda tamamlanmış durumda. Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı kaybettik, 12 bin 468 yaralı var" dedi.

"EVLERİNİN DURUMUNU GÖREBİLİRLER"

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.

"15 BİN KONTEYNER KURULACAK"

15 bin konteyner kurulacak, 500 konteynerin kurulumu tamamlandı.

EŞ ZAMANLI OLARAK 10 İLİMİZDE KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ"

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen) 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız."