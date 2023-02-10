En zor görev

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan operatör oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı.

Kepçe operatörü Osman Aydemir ise hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Genç operatör babasını kurtarırken, annesinin ölüm haberi ile yıkıldı.

Vücudunun büyük bölümü beton yığınları arasında kalan ve sadece yüzü gözüken baba Aydemir'e UMKE ekipleri enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı. Aydemir, 14 saat süren çalışmalar sonucu depremden 47 saat sonra sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL