  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem En zor görev

En zor görev

10.2.2023

En zor görev

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan operatör oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı.

Kepçe operatörü Osman Aydemir ise hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Genç operatör babasını kurtarırken, annesinin ölüm haberi ile yıkıldı.

Vücudunun büyük bölümü beton yığınları arasında kalan ve sadece yüzü gözüken baba Aydemir'e UMKE ekipleri enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı. Aydemir, 14 saat süren çalışmalar sonucu depremden 47 saat sonra sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA