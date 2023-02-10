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Haberler Gündem Enkazdan 96. saatte gelen mucize! 1,5 yaşındaki bebek ağlayarak ailesini kurtardı

Enkazdan 96. saatte gelen mucize! 1,5 yaşındaki bebek ağlayarak ailesini kurtardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda bebek sesi duyan ekipler 1,5 yaşındaki Sela'yı ve ailesini sağ olarak kurtardı.

İHA

10.02.2023, 08:45

Enkazdan 96. saatte gelen mucize! 1,5 yaşındaki bebek ağlayarak ailesini kurtardı

Ekipler Hatay'da katıldığı çalışmalarda 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi'yi ve aynı aileden dört kişiyi 96 saatin ardından enkaz altından sağ çıkardı.

Enkaz altından sağ kurtarılan Sela Elbarazi sağlık ekibine teslim edilirken ekipler sevinç gözyaşı döktü. Hatay Antakya Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada çalışma yapan Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yoğun çabalar sonrası 1,5 yaşındaki Sela bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Sela'nın anne babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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