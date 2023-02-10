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Haberler Gündem Enkazdan kurtarılırken Kelime-i Şehadet getirdi! "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü

Enkazdan kurtarılırken Kelime-i Şehadet getirdi! "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü

Hatay'da enkaz altında kalan yaşlı kadın,kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. Kurtarılan yaşlı kadın, Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp, ekibi öptü.

İHA

10.02.2023, 14:54

Enkazdan kurtarılırken Kelime-i Şehadet getirdi! Yavrularım, çocuklarım diyerek sarılıp ekibi öptü

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde binlerce kişinin ölümüne on binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Depremden en çok hasarı alan şehirlerden Hatay'a da Türkiye'nin dört bir tarafından kurtarma ekipleri sevk edildi. Mersin'in Anamur ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip de bölgede ilk günden itibaren kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada enkaz altında yaşlı bir kadına ulaşıldı. Ekiplerin enkazdan çıkardığı kadın kollarını açarak Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü. O anlarda kurtarma ekipleri de duygu dolu anlar yaşadı. Yaşlı kadını sırtına alan ekipteki bir personel dışarda bulunan bir yatağa yatırarak sağlık ekiplerine haber verdi.

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