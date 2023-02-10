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Haberler Gündem Hayata bağlayan o tutuş! "Ne olur elimi bırakmayın"

Hayata bağlayan o tutuş! "Ne olur elimi bırakmayın"

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, mucize kurtarılış haberleri gelmeye devam ediyor. Onlardan biri olan Muhammet Şeyban'ın kendini kurtarmay gelen UMKE personelinin elini tutup, "Ne olur elimi bırakmayın" demesi herkese duygu dolu anlar yaşattı. İşte o anlar....

10.02.2023, 13:00

Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremde en çok etkilenen yerlerden birisi ise Türkoğlu ilçesi oldu..

Hayata bağlayan o tutuş! Ne olur elimi bırakmayın

İlçede bulunan ve depremde yer bir olan apartmanda enkaz altında kalan Muhammet Şeyban, saatlerce kurtarılmayı bekledi..

Hayata bağlayan o tutuş! Ne olur elimi bırakmayın

Sabah'ın haberine göre, UMKE ekipleri binada yaptığı çalışmada Şeyban'ın yerini tespit etti.

Hayata bağlayan o tutuş! Ne olur elimi bırakmayın

Üzerinde moloz yığınları bulunan Şeyban, UMKE görevlisine elini uzatarak "Ne olur elimi bırakmayın" demesi duygu dolu anlara sahne oldu..

Hayata bağlayan o tutuş! Ne olur elimi bırakmayın

Muhammet Şeyban tam 82 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı..

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