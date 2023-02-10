Hayata bağlayan o tutuş! "Ne olur elimi bırakmayın"

Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremde en çok etkilenen yerlerden birisi ise Türkoğlu ilçesi oldu..
Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremde en çok etkilenen yerlerden birisi ise Türkoğlu ilçesi oldu..
İlçede bulunan ve depremde yer bir olan apartmanda enkaz altında kalan Muhammet Şeyban, saatlerce kurtarılmayı bekledi..
Sabah'ın haberine göre, UMKE ekipleri binada yaptığı çalışmada Şeyban'ın yerini tespit etti.
Üzerinde moloz yığınları bulunan Şeyban, UMKE görevlisine elini uzatarak "Ne olur elimi bırakmayın" demesi duygu dolu anlara sahne oldu..
Muhammet Şeyban tam 82 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı..