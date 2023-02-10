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Haberler Gündem İbrahim'i telefonu hayatta tuttu! 104. saatte gelen kurtuluş!

İbrahim'i telefonu hayatta tuttu! 104. saatte gelen kurtuluş!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, mucize kurtarılış haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan İbrahim, telefonla kuzeni Mustafa'yı aradı, yerini söyledi. Ekipler o noktaya yoğunlaştı ve İbrahim'i enkaz altından kurtardı.

10.02.2023, 13:38

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği, 74 bin 242 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İbrahim’i telefonu hayatta tuttu! 104. saatte gelen kurtuluş!

Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine sevk edilen ekiplerin enkaz altındaki kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin 5. gününde mucize kurtuluş haberleri peş peşe geldi.

İbrahim’i telefonu hayatta tuttu! 104. saatte gelen kurtuluş!

TELEFONU HAYATTA TUTTU

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan İbrahim, telefonla kuzeni Mustafa'yı aradı ve "Beni buradan çıkarın" dedi, yerini söyledi.

İbrahim’i telefonu hayatta tuttu! 104. saatte gelen kurtuluş!

Mustafa ile irtibat kuran ekipler o noktaya yoğunlaştı ve İbrahim'i enkaz altından kurtardı.

İbrahim’i telefonu hayatta tuttu! 104. saatte gelen kurtuluş!

Enkaz altından çıkarılan 30 yaşındaki İbrahim'in ilk müdahalesi ambulansta gerçekleştirildi.

İbrahim’i telefonu hayatta tuttu! 104. saatte gelen kurtuluş!

Daha sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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