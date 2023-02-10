İbrahim’i telefonu hayatta tuttu! 104. saatte gelen kurtuluş!

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği, 74 bin 242 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği, 74 bin 242 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine sevk edilen ekiplerin enkaz altındaki kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin 5. gününde mucize kurtuluş haberleri peş peşe geldi.
TELEFONU HAYATTA TUTTU
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan İbrahim, telefonla kuzeni Mustafa'yı aradı ve "Beni buradan çıkarın" dedi, yerini söyledi.
Mustafa ile irtibat kuran ekipler o noktaya yoğunlaştı ve İbrahim'i enkaz altından kurtardı.
Enkaz altından çıkarılan 30 yaşındaki İbrahim'in ilk müdahalesi ambulansta gerçekleştirildi.
Daha sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.