İbrahim’i telefonu hayatta tuttu! 104. saatte gelen kurtuluş!

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği, 74 bin 242 kişinin ise yaralandığı bildirildi.