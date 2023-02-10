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Haberler Gündem Köyceğiz’den deprem bölgesine 14 tır yardım malzemesi ve odun gönderildi

Köyceğiz’den deprem bölgesine 14 tır yardım malzemesi ve odun gönderildi

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili yıktı geçti. Deprem bölgesindeki afetzelere ülkenin dört bir yanından yardım yağıyor. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde de ilk etapta 3 tır yardım malzemesi, 11 tır ve 1 kamyon odunu bölgeye gönderildi.

İHA

10.02.2023, 11:52

Köyceğiz’den deprem bölgesine 14 tır yardım malzemesi ve odun gönderildi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Köyceğiz'den ilk etapta 3 tır yardım malzemesi ve 11 tır su deprem bölgesine sevk edildi. Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları eksilerde seyretmesi nedeniyle ısınma ihtiyacı düşünüldüğünden Köyceğizli odun işletmesi dün kesilip çuvallara doldurulan 1 kamyon odunu bölgeye gönderdi. Muğla Valiliği'nin koordinasyonunda Köyceğiz Kaymakamlığı bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlardan gelen ayni yardımların toplanması, koordinasyonu ve deprem bölgesine ulaştırılması çalışmaları sürüyor. Muğla Valiliği'nin koordinasyonunda Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle deprem kolileri hazırlama çalışmaları devam ediyor.

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