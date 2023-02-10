Son dakika: AFAD duyurdu: Can kaybı yükseldi

AFAD son dakika olaak yaptığı duyuruda "SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74 bin 242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75 bin 780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir. " dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gece saatlerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hasar tespit çalışmalarının yoğun olarak başladığını ve artarak devam edeceğini belirten Oktay, "Bugüne kadar sadece yıkılan binalar şeklinde ifade edilen ve kamuoyu ile paylaşılan bilgiler artık yıkılan, acil yıkılacak olan, az, orta ve ağır hasarlı olan şeklinde çok detaylı olarak çalışılmaya başlandı ve bunun için 750-800 ayrı ekip sahada faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

Oktay, kalıcı konutların bir an önce tesis edilmesi ve afetzedelerin depreme dayanıklı, güvenli, kalıcı konutlarına ulaştırılması açısından bu çalışmaların son derece önemli olduğuna dile getirdi.

Defin işlemleri konusunda tüm il ve ilçelerin destekleriyle sadece Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarla değil, olayın adli sürecini de içerek şekilde sıkı çalışmalar yapıldığını ifade eden Oktay, "Burada defin hizmetini verdiğimiz, defnettiğimiz her bir vatandaşımızın, her bir kardeşimizin, afetzedenin, kimliklerinin tespit edilmesi ve nereye defnedildiklerinin belirli olması, bunların kayıtlı tutulması son derece kritik. Bu sürecin tamamını standart bir şekilde tüm sahada takip ediyoruz." dedi.

Oktay, ulaştırma alanında şu an itibarıyla bir sorun bulunmadığını aktararak, özellikle sahaya lojistik destek vermek anlamında elektrik ve doğalgazın tedbir amaçlı kontrollü şekilde verildiğini ve güvenliğin sağlanmasıyla her noktaya verileceğini kaydetti.