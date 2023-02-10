Son dakika: Bakan Özer duyurdu: Flaş YKS ve LGS kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.



Bakan Özer yaptığı açıklamada "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM ÖĞRETİME ARA UZATILDI

Bakan Özer dün yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Özer sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim-öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." ifadesine yer verdi.

ÜNİVERSİTELERDE AÇILIŞ GEÇİCİ OLARAK ERTELENDİ

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini bildirdi.

YÖK'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükseköğretim kurumlarında bahar dönemindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."

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