Tatbikatla hayatta kaldılar

KAHRAMANMARAŞ'TA kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 7 katlı 28 daireli Burç Apartmanı'nda yaşayan Polat Ailesi'nden önce anne sağ çıkarıldı. Ardından dede Yusuf Polat ve yeğeni kurtarıldı. Depremden 80 saat sonra önce 9 yaşındaki Zeynep Polat ve ardından ise Feyzullah Polat da yoğun çalışmalar sonucu enkazın arasından çıkarıldı.

Polat ailesinin 1 hafta önce tatbikat yaptıkları öğrenildi. Deprem olur olmaz da baba Feyzullah Polat ve kızı Zeynep Polat tatbikatı uygulayarak salondaki iki koltuğun arasına yattı. Polat ailesinin uyguladığı tatbikat hayatlarını kurtardı. Öte yandan, karanlıkta kalmak istemeyen Zeynep için ortam aydınlatıldı.

İSPANYOL EKİP: ASIL KAHRAMAN HALK

İspanyol ekip vatandaşların kendine verdikleri yemeklerden birinin fotoğrafını paylaştı.

DEPREM bölgesinde enkaz altındaki vatandaşlar için arama kurtarma faaliyetlerini yürüten İspanyol ekip, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, vatandaşların kendilerini durdurup yemek verdiğini, hiçbir şeyden para almadıklarını belirterek, "Bütün halk acil durum ekiplerinin yanında. Asıl kahramanlar onlar. Biz sadece umut olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.