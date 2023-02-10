THY tahliye seferlerine devam ediyor

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Depremzedelere yurt içi ve yurt dışından gelen yardım malzemelerini taşıyan Turkish Cargo, bugün 50'nci kargo uçağını deprem bölgesine gönderecek.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi' "Bugün saat 10.00 gibi 50'nci kargo uçağımızı deprem bölgesine göndermiş olacağız.Şimdiye kadar sadece kargo uçakları ile 3.385Ton yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdık. AFAD ile çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" paylaşımında bulundu.