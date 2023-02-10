Ticaret Bakanlığı açıkladı: Deprem sonrası fahiş fiyat artışı yapan 353 firmaya rekor ceza!

Son dakika... Bakanlıktan yapılan açıklamada, meydana gelen deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddiaların incelendiği belirtilerek, "Şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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