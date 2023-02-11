10 ilde en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacaklarını açıkladı. 10 ilde arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla hayatın normale dönmesi için çalışmaları da hız kesmeden sürdüreceklerini belirten Kurum şunları kaydetti:



YÖRESEL İHTİYAÇLARA GÖRE

"Daha önceki depremlerde, Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, İzmir'de nasıl afette hızlı bir şekilde konutlarımızı yaptıysak 10 ilimizde de aynı aksiyonu alacağız. Tüm illerimizde hayatı normale çevirecek, vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlara eriştirecek sürecimizi TOKİ Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz. 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini milletimiz, yavrularımız için başlatmış olacağız. Bu kapsamda TOKİ, Emlak Konut, Bakanlığımıza bağlı tüm şantiyelerdeki 30 bin işçimizi, mühendisimizi arama kurtarma, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek firmalarımızı personeli ve ekipmanıyla birlikte 10 ilimize görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız 10 ilimizde AFAD koordinasyonundaki faaliyetlere destek vermektedir." Bakan Kurum, enkaz kaldırma süreciyle birlikte yeni alanların kurulumuna yönelik zemin etüt çalışmaları ve bölgenin yöresel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, bir dakikayı bile önemsediklerinin altını çizdi.





YENİ ALANLAR KURULACAK

Kurum, "Burada olmayan, bu afeti yaşamayan, burada geçici barınmayı yaşamayan kimse buradaki duyguları hissedemez. Vatandaşlarımızı o yağmurdan, soğuktan, güneşten bir an önce kurtarabilmek adına, kalıcı konutların yapımını başlatmak suretiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini bu kapsamda başlattığımızı ilan etmek istiyorum." diye konuştu. Ekiplerin cansiperane bir şekilde, 24 saat uyumadan çalıştığına, bir kişiyi kurtarabilmek için yemek arası dahi vermeden enkazda görev yaptığına dikkati çeken Kurum, insan üstü bir mücadele veren AFAD, UMKE, Türk Kızılay, jandarma, emniyet, asker ve polislere, valilere, belediye başkanlarına, tüm görevlilere ve vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

EN KISA SÜREDE EVLERİ SUNACAĞIZ

Bakan Kurum, bu afetin üstesinden hep birlikte, birlik ve beraberlik anlayışıyla gelineceğine işaret ederek, "En kısa zamanda konutları, yeni yerleşim alanlarını sunacağız. Yeni İslahiye, yeni Nurdağı'nın inşasını yapacağız, 10 ilimizde eş zamanlı bu süreci yürüteceğiz. Eş zamanlı vatandaşımızı bilgilendireceğiz. İnşallah çok kısa sürede inşaatlarımıza başlayacağız." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, daha önceki afetlerde olduğu gibi aynı anlayışla çalışmaların yürütüleceğini belirten Kurum, vatandaşlar için bu konudaki bilgilendirmelerin günlük, saatlik yapılacağını aktardı.