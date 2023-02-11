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128. saatin mucizesi! 2 aylık bebek enkazdan sağ kurtarıldı

Depremin en çok vurduğu kentlerden olan Hatay'dan bir mucize haberi daha geldi. Depremin üzerinden geçen 128 saat sonra 2 aylık bebek enkazdan sağ olarak kurtarıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi

İHA

11.02.2023, 13:53

128. saatin mucizesi! 2 aylık bebek enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında yaşam mücadelesi veren minik bir cana ulaştı.

Ekipler, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 2 aylık bebeği kurtardı. Depremin 128'inci saatinde kurtarılan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hem vatandaşlar hem de ekipler bebeğin sağ kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

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