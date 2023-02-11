Bakan Dönmez açıkladı! Deprem bölgesindeki hasarsız konutlara elektrik verilebilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş bölgesinde Kuşdağı'nda bir lav hareketi olduğu yönünde iddialar hakkında açıklama yaptı.

Kahramanmaraş TEİAŞ 12. İşletme Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, söz konusu konuyu MTA'yı hemen talimatlandırdığını belirterek, uzmanların bölgede incelemelere başladığını söyledi. Dönmez, "İlk değerlendirmelerin bir volkanik hareket olmadığı yönünde. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Dönmez yaptığı açıklamaların devamında deprem bölgelerindeki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hareket ederek, hasarın olmadığı bölgelerden başlayarak az hasarlı binalarımızı da bu kapsamda değerlendirerek, doğalgazları kontrollü bir şekilde vereceğiz.

Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda. Çünkü bina sarsıldı. İç tesisatta bir hasar oluşmuş olabilir. Gazı binaya verdiğinizde kaçaklar olabilir. Yangınlara sebebiyet verebiliriz.

Depremden önce bu bölge günlük yaklaşık 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, depremle birlikte bu sayı 3 kat arttı ve 18-20 milyon litrelere çıktı. Ama zamanında aldığımız tedbirlerle de bu ikmalleri tamamladık. Bölgede akaryakıtla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor.

9 bin 782 madencimiz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Bakanlığımızın ilgili elektrik, gaz ve maden şirketleri 4 bin 823 kişiyle bu çalışmalara destek sağladı. Toplamda 14 bin 600 çalışanımızla arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağladık."