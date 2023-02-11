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Haberler Gündem Bakan Kirişci Hatay Yarseli Barajı ve İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci Hatay Yarseli Barajı ve İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay Yarseli Barajı ve İskenderun Limanı'ndaki yangın bölgesini yerinde inceledi, incelemelerinin ardından depremzedelerle bir araya geldi.

AA

11.02.2023, 17:34

Bakan Kirişci Hatay Yarseli Barajı ve İskenderun Limanı’nda incelemelerde bulundu

Söz konusu incelemelere ilişkin Twitter hesabından ilişkin bilgi veren Kirişci, "Hatay Yarseli Barajı'nı yerinde inceledik. Barajda patlama ya da su sızıntısı bulunmuyor. Deprem bölgesindeki barajlarda DSİ her türlü tedbiri aldı. İskenderun Limanı yangınında OGM ve diğer kurumlarımız yoğun çaba gösterdi. Tüm halkımız müsterih olsun. Devletimiz sahadadır" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kirişci, Hatay'da deprem felaketinden etkilenen bölgeleri havadan ve karadan inceledi, çalışmaların son durumuyla ilgili brifing aldı.

Bakan Kirişci, incelemelerinin ardından depremzedelerle bir araya geldi.

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