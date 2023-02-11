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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gitti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a hareket etti.

AA

11.02.2023, 13:20

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gitti

8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da, perşembe günü Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, dün de Adıyaman ve Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, bugün de Esenboğa Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket etti.

Erdoğan'ın Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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