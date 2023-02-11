Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turgut Özal Parkı'nda kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki açıklamalarından satır başları;

Tüm Şanlıurfalı kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizde çok ciddi yıkım ve can kaybına yol açtı.

21 BİN 848 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde, 80 bin 104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Şanlıurfa'da oturulamaz hale gelen 164 binada, 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü.

Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz.

Fırsatçılara ve yağmacılara asla göz açtırmayız. Bunun için gereken adımları atıyoruz.