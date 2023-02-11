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Canlı yayında mucize! Baba kız 131 saat sonra enkazdan kurtarıldı!

Kahramanmaraş depreminin büyük yıkımlara sebep olduğu illerden biri olan Gaziantep'te, arama kurma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Çalışmaların 131. saatinde 4 yaşındaki Şengül enkaz altından çıkarılırken 132. saate gelindiğinde ise babası kurtarıldı.

11.02.2023, 15:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023, 15:59

Canlı yayında mucize! Baba kız 131 saat sonra enkazdan kurtarıldı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.

131. SAATTE ÇİFTE MUCİZE
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 132. saatte 4 yaşında bir kız çocuğu çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, JÖAK, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Pevzi Paşa Mahallesi Kardelen Apartmanı enkazında sürdürdü. Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 4 yaşındaki Şengül Karabacak ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından küçük çocuk, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Depremin 132. saatinde enkazdan çıkarılan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Şengül'den sonra babası da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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