‘Siyasi yağmaya müsaade etmeyiz’

Depremin vurduğu illerdeki ziyaretlerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün de Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı çadırkenti ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu binaların hepsini 1 yıl içinde yetiştirme konusunda talimatları verdim. Arama-kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olduk. Depremin yıkım etkisi 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Bölgenin yakın dönemde rastlamadığımız şiddette bir kış yaşıyor olması da önümüze başka bir engel olarak çıkmıştır" dedi.



1 YIL BOYUNCA KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

Çevre illerden gelen valilerle birlikte çalışma yürütüldüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Ülkemizdeki tüm arama-kurtarma ekipleriyle, dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerle çalışmalar sürüyor. 94 ayrı ülkeden gelen yardım teklifleriyle ekipler ülkemize geliyor. Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir. Bakanlıkları, belediyeleri ve diğer tüm kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımız da, dünyanın dört bir yanından dostlarımız da depremzedelerimizin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir. 1 yıl içinde yıkılan binaları yeniden elimizdeki projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. 10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde 1 yıl itibariyle benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz konutları inşa etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



'HANE BAŞINA 15'ER BİN LİRA DESTEK'

Yeni inşaatların başlatılması talimatını verdiğini söyleyen Erdoğan, "Değişik yerlerden mevcut otellerde iskan talepleri var. Vatandaşlarımız yerleşmek isterse oralarda kendilerini iskan edebiliriz. THY ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır. Gerekli talimatlar kendilerine verilmiştir. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 biner lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Ordumuz, polisimiz, jandarmamız, gerek güvenliğin temini gerekse yardımlar konusunda aktif rol alıyor. Bu işin istismarını yapan hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, hangi siyasi olursa olsun, lütfen bunlara inanmayın. Yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Bunu istismar edenlere prim vermeyin. Bu millet asildir, bu tür soysuzlara da gereken cevabı gereken zaman verecektir" diye konuştu.

'KENDİNİ BİLMEZLER SOYGUN YAPIYOR'

Tüm olumsuzluklara rağmen milletle birlikte devletin tüm imkanlarını deprem bölgesine yönlendirdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Ülkemizin diğer tüm şehirlerindeki kamu imkanlarını deprem bölgesi için harekete geçirdik. Afet bölgesi ve OHAL kararı aldık. Maalesef bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış, bundan sonraki süreçte bu suiistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli olan yapılacaktır" dedi. Önce yüreklerdeki yangını söndürmekle işe başladıklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Rabbim insanımızı bir daha böyle ağır imtihanlarla karşı karşıya bırakmasın. Dost, kara günde belli olur diyerek yardıma koşan tüm ülkelere de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.