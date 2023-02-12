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Adıyaman'da yürek ısıtan görüntü! Askeri böyle karşıladılar

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 2 depremden en çok etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da Mehmetçik köylere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Helikopterden inen askerleri karşısında gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı.

İHA

12.02.2023, 13:09

Adıyaman’da yürek ısıtan görüntü! Askeri böyle karşıladılar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, Mehmetçik ilçelere ve köylere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir köye helikopterle ulaşan Mehmetçik ile bir vatandaş arasında yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Askeri helikopterle köye ulaşan Mehmetçik, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden çekilen görüntülere, Mehmetçiği karşısında gören vatandaşın sarılarak ellerini öptüğü anlar yansıdı. Ardından Mehmetçiğe el sallayan vatandaşların o anları izleyenleri duygulandırdı.

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