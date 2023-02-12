Adıyaman’da yürek ısıtan görüntü! Askeri böyle karşıladılar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, Mehmetçik ilçelere ve köylere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir köye helikopterle ulaşan Mehmetçik ile bir vatandaş arasında yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Askeri helikopterle köye ulaşan Mehmetçik, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden çekilen görüntülere, Mehmetçiği karşısında gören vatandaşın sarılarak ellerini öptüğü anlar yansıdı. Ardından Mehmetçiğe el sallayan vatandaşların o anları izleyenleri duygulandırdı.

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