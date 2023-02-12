Bu fedakarlığınızı asla unutmayacağız

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli göndermeye devam ediyor. Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen bazı ülkeler, ekiplerin sayısını artırıyor. Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu. Azerbaycanlı ekipler arama kurtarma çalışmalarında 34'ü sağlık çalışanı toplam 725 personel ile Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarda bulunuyor.

AVRUPA'DAN BÖLGEYE YARDIM GÖNDEREN ÜLKE SAYISI

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip Türkiye'ye sevk edildi. Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ayrıca ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin yer aldığı belirtildi. Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremler için daha önce 2 uçakla Adana'ya gönderdiği 136 kişiden oluşan 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibine ek olarak 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, 1 veteriner ve 6 özel eğitimli köpeğin bulunduğu üçüncü uçağı göndermişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenli bir sahra hastanesi kurmayı da taahhüt etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda da, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi" ifadeleri yer aldı. Yunanistan ise 46 kişilik arama kurtarma ekibi göndererek yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Yunanistan'ın yardım malzemesi taşıyan iki uçağı da Adana Havalimanı'na geldi.

YÜZLERCE YABANCI GRUP BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR

Türkiye'deki depremlerin ardından birçok ülkeden Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri enkazlarda çalışmaya devam ediyorlar. Deprem bölgesinde 6. günde 6 bin 636 yabancı arama kurtarma görevlisi bulunuyor. Hatay'da 2 bin 398, Kahramanmaraş'ta 1628, Adıyaman'da 1513, Gaziantep'te 692, Malatya'da 283 ve Osmaniye'de 122 yabancı arama kurtarma ekibi görev alıyor.



İtalya'dan Türkiye'ye depremzedelere yardım için gelen ekip de 70 kişiden oluşuyor. İspanya'nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak da önceki gün bölgeye ulaştı. İsviçre'den Hatay'a giden 80 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Avusturya'dan Türkiye'ye 84 kişilik arama kurtarma ekibi gönderilmişti. Polonya, Romanya, Slovakya, İzlanda, Macaristan ve daha bir çok Avrupa ülkesi de ekiplerini deprem bölgelerine gönderdi.



■ FATİH ŞENDİL