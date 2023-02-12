Devlet gece gündüz teyakkuz halinde

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. Asrın felaketinde binlerce insan yıkılan binaların altında can verirken, yüz bine yakın insan yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, depremin ardından geçen 6 güne rağmen umutla devam ediyor. Her geçen dakika farklı illerden mucize haberleri geliyor. Depremin ardından sevdiklerini kaybeden insanlar ise hem acıların yaşıyor hem de hayat mücadelesi veriyor. Depremin ilk dakikasından ise devletin tüm birimleri 85 milyon vatandaşımız gibi teyakkuz haline geçti.



Mustafa Varank'ın bitkin halleri gündem oldu.



YORGUN VE BİTKİN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, canhıraş mücadelede AFAD Koordinasyon Merkezi'nde felaketi takip etti. Bölgeye ulaştırılacak teknik ekipman, battaniye ve birçok malzemenin ulaşması için yoğun çaba sarf eden Bakan Varank'ın sahadaki mücadelesi günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la son durumu açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Varank'ın uykusuz hali ve bitkinliği sosyal medyada gündem oldu. Varank'ın yanı sıra sürekli bölgede olan ve çalışmaları koordine eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.