‘Devlet yanımızda’

Gaziantep, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan iki depremle sarsıldı. Deprem şehrin bazı ilçelerini adeta harabeye çevirdi. Binlerce binada hasar oluşurken, çok sayıda bina da yıkıldı. AFAD görevlileri de depremin ilk gününden bu yana şehrin güvenli noktalarına çadır kentler kurmak için seferber oldu. Yeni Asır'ın görüştüğü AFAD çadırlarında kalan depremzedeler, 6 Şubat'ta cehennemi yaşadıklarını, sonrasında kendilerine sahip çıkan devlet görevlilerine çok teşekkür ettiklerini belirterek, "Allah onlardan, devletimizden razı olsun. Devletimiz bu acılı günümüzde yanımızda oldu. İyi ki varlar, burada yanımızdalar" dedi.



İĞNEDEN İPLİĞE TÜM İHTİYAÇLAR

Gaziantep'te, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için ilçe ve beldelerde çadır kentler kurulmaya başlandı. AFAD, deprem sonrasında kentin merkezindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin yanı sıra Festival Park, Yeşil Vadi ve Seyrantepe gibi alanlarda çadır kentler kurdu. Çadır kentlere araçlarla getirilen ısıtıcı, battaniye ve çocuk bezi gibi iğneden ipliğe, yardım malzemeleri çadırlarda kalan depremzedelere teslim edildi.



BELEDİYE DE DEVREDE

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de AFAD'a insan gücü olarak destek olduklarını, çadırların kurulmasında, gelen yardımların dağıtılmasında ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Depremin ilk gününden beri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde gönüllülerden oluşan personel ile görev yaptıklarını vurgulayan yetkili, "Belediyeye ait idari binalarımız vatandaşlarımızın hizmetinde. Günde 3 öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Depremzedelerimize iğneden ipliğe ne ihtiyaçları varsa dağıttık. Her gün kontrol ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını kontrol ediyoruz" dedi.





"KIYAMET KOPUYOR SANDIK"

Fidan Ateş de depremde korku dolu anlar yaşadıklarını, o an öleceklerini sandıklarını söyleyerek, "Ben kıyamet kopuyor sandım. Tamam şimdi öleceğiz dedim. Çünkü sallantı durmak bilmiyordu. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Gerçekten çok kötü bir şeydi. İlk günü arabamızda geçirdik ancak aşırı soğuktan dolayı kalmamız imkansızlaştı. AFAD'ın çadır kurduğunu öğrenince evlatlarım ve torunlarım ile birlikte buraya geldik. Devletimizin böyle bir günde yanımızda olması, yaşadığımız acının yanında bir nebze bizi mutlu etti" diye konuştu.



"KENDİMİZİ TERLİKLERLE DIŞARI ATTIK"

Yeni Asır, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Festival Park'ta depremzedeler için kurulan AFAD çadırlarındaki vatandaşlarla görüştü. Depremin olduğu gün Şahinbey ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki evlerinin ikinci katında olduklarını anlatan 3 çocuk babası ve 7 torun sahibi olan Ökkeş Ateş, büyük bir gürültü ile yataklarından uyandıklarını, soğuk havada kendilerini apar topar terlikle ailece dışarı attıklarını söyledi.





ELEKTİRİĞİMİZ VE SUYUMUZ YOKTU

Depremin şokunu atlattıktan sonra Burç kasabasındaki Sarıkaya Köyü'ne giderek araçlarında kalarak ısınma ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Ateş, "Elektriğimiz, suyumuz ve yeterli yiyeceğimiz yoktu. Eşim, çocuklarım ve torunlarımla zor anlar yaşadık. AFAD'ın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Festival Park'ta çadır kurduğu haberini alınca buraya geldik. Devletimiz sağolsun bize sahip çıktı, yanımızda oldu. Ailemizle buraya yerleştik. Şimdi elektriğimiz, suyumuz da var. Hatta çadırımızda çay demleyip, içiyoruz. Artçılar sürdüğü ve evimiz hasarlı olduğu için şu an konutlarımıza giremiyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

20 gün önce ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Mustafa Yalçınkaya da deprem sırasında çok korktuklarını ve evden nasıl çıktıklarını bilemediklerini söyledi. Yalçınkaya, "Evimiz var ama içeri giremiyoruz. Dışarısı soğuk. Yeni doğmuş bebeğimizle ne yaparız diye eşimle kara kara düşünüyorduk. Allah razı olsun AFAD ile Büyükşehir Belediyesi hemen çadırlarımızı kurdu. Bebeğimiz üşümesin diye bize ısıtıcı ve mama verdiler" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN / METİN BURMALI / FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN