Ege kayıplarına ağlıyor

Deprem felaketi sonrası yaşanan mucizelerin yanında umutların yerini acıya bıraktığı isimler yürekleri yakıyor. Milaslı dalgıç Aycan da acı haberiyle üzüntüye boğanlardan biri oldu. Depremin ilk gününde İskenderun'da kaldığı binanın çökmesiyle enkaz altında kalan Milaslı dalgıç Aycan Çelikoğlu'nun (22) cansız bedenine ulaşıldı, günlerdir devam eden umut, yerini acıya bıraktı. Deprem bölgelerinde arama, kurtarma çalışmaları devam ederken Milaslılar İskenderun'da göçük altında kalan hemşerileri Aycan Çelikoğlu için dua ediyordu. Beklenen mucize gerçekleşmedi ve Çelikoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca aynı enkaz altında 40 kişinin daha olduğu ve çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. Aycan Çelikoğlu'nun cenazesinin, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracına alındığı ve Milas'ın Ören beldesine getirileceği, burada toprağa verileceği öğrenildi.





ANNE OĞUL KURTULAMADI

Büyük yıkıma neden olan depremde Hatay'da enkaz altında kalarak can veren anne ile oğlu Fethiye'de toprağa verildi. Muğla Fethiye'de yaşayan Büşra Taş (30) ile oğlu 8 yaşındaki Yusuf Taş Hatay'da ailesini ziyarete gittiği binada depremde enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdiler.

Büşra Taş ve oğlu Yusuf Taş'ın cenazeleri AFAD tarafından en kaz altından çıkarılıp yakınlarına teslim edildi. Aile AFAD koordinesinde cenazelerini Fethiye'ye getirdi. Anne ve oğlu kılınan namazının ardından toprağa verildi.





DENİZLİ'DE BÜYÜK ACI

Denizli'den gittikleri Hatay'da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri, şehre getirilerek son yolculuklarına uğurlandı. Denizli'den Hatay'a ailelerinin yanına gezmeye giden Murat Sayhan ve Ayten Sayhan çifti gittiği günün gecesinde; Saadettin Köylü ve Ismahan Köylü çifti de yine Hatay'da enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Enkazdan çıkartılan çiftlerin cansız bedenleri Denizli'de toprağa verildi. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden Selman Enes Cansız Adana'da, Emre Alkan Hatay'da, Büşra Balsever'de memleketi Hatay'da ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi gençler memleketlerinde aileleriyle birlikte toprağa verildi.





TATİL İÇİN HATAY'A GİTMİŞLERDİ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Hatay'da depremin ardından enkazda kalıp hayatını kaybeden Tanrıkulu Ailesi'ne mensup üç cenaze Altınova Mahallesi'nde toprağa verildi. Ayvalık'ın sevilen simalarından pazarcı esnafı Adnan Tanrıkulu'nun sömestre tatili için memleketi Hatay'a giden eşi Duygu Tanrıkulu ile çocukları Deniz ve İlke, depremde göçük altında kalıp hayatını kaybetti. Anne Duygu ve çocukları Deniz ve İlke'nin cenazeleri Altınova Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan namazın ardından Altınova Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.



ADEM ÜLKER, MURAT YALÇIN, SEBAHATTİN ALP, SUAT SALGIN