Kurtarmanın sevinci

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yapılan çalışmalarda Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Depremden 96 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma işlemini yapan ekipler sevinç yaşadı.



DUA VE ŞÜKÜRLE

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta 112 saat sonra bir kadın, enkazdan yaralı çıkarıldı. Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 46 yaşındaki Döne Gül Bitmiş'i kurtardı. Depremzedeyi enkazdan çıkaran ekipler, dua ve şükürler eşliğinde gözyaşı döktü.