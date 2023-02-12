Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yağma olayları ile ilgili 57 şüpheli tutuklandı

Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi
Bozdağ: "(Deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları) 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi.
Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.