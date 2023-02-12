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Haberler Gündem Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yağma olayları ile ilgili 57 şüpheli tutuklandı

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yağma olayları ile ilgili 57 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi...Adalet Bakanı Bozdağ "(Deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları) 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi.

12.02.2023, 15:33

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yağma olayları ile ilgili 57 şüpheli tutuklandı

Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi

Bozdağ: "(Deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları) 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi.

Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

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