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Haberler Gündem Son dakika: Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" ifadelerini kullandı.

12.02.2023, 14:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023, 15:09

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 10 ilde eğitime 1 Mart’a kadar ara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in açıklamasından derlenenler:

71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencilerimizin taleplerini karşılayabilelim. Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz.

Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız.

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